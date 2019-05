Era così ubriaco da svenire al volante: denunciato

Era talmente ubriaco da svenire sulla macchina che stava guidando, rimsta accesa in mezzo alla strada. È accaduto sabato sera a Saronno, in provincia di Varese.

Come riferisce ilSaronno.it, a notare qualcosa di anomalo in quella Fiat Panda posizionata al centro della carreggiata in via Varese, con il motore e i fari accesi, sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando per la zona i quali hanno immediatamente dato l’allarme.

I vigili sono arrivati sul posto intorno alle 22,30: appena hanno aperto la portiera del veicolo, quella del lato del conducente, quest’ultimo, un trentasettenne della vicina Gerenzano, si è accasciato. Il guidatore si è subito ripreso e così gli agenti della Polizia locale l’hanno sottoposto all’alcoltest, benchè l’alito e il comportamento del gerenzanese lasciassero pochi dubbi sul fatto che avesse bevuto decisamente troppo.

I sospetti sono stati confermati pochi minuti dopo: il tasso alcolemico registrato era infatti era quello di chi è al limite del coma etilico. L’uomo, che ha rifiutato le cure nonostante fosse stata chiamata l’ambulanza, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata sospesa. Per recuperare la Fiat, che non era di proprietà del conducente, e per accompagnare quest’ultimo a casa è stato chiamato un conoscente.