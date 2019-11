Erri De Luca: "Invasione di migranti? Andatevi a curare"

Una lezione da Erri De Luca sul razzismo indirizzata a Matteo Salvini. Questo il proposito di un pezzo pubblicato pochi giorni fa su La Repubblica. Lo scrittore ha esordito ironicamente, sbeffeggiando il leader della Lega: " Chiedono dalla redazione un aiuto e un commento da parte mia. Capisco il lodevole proposito di spiegare il razzismo all’ex ministro degli Interni, ma ho fondati dubbi sulla sua volontà di intendere ". Chi è affetto da questa malattia a suo giudizio " andrebbe adeguatamente curato presso le aziende sanitarie locali ". E non è mancato un nuovo riferimento al segretario federale del Carroccio: " Purtroppo qualche volenterosa spiegazione dei sintomi al paziente non basta e non giova ". Strano, però: a processo da No Tav per istigazione a delinquere, invocava il libero pensiero. E ora?

"I malati dal razzismo"

De Luca, dopo aver consigliato a Salvini di acquistare un dizionario della lingua italiana, ha stilato una lista di definizioni della parola razzismo. Con tale termine si fa riferimento alla " infondata credenza per la quale esisterebbero razze di specie umana biologicamente superiori ", oppure a " sentimenti di avversione basati su appartenenza ad aree geografiche ". E ha aggiunto un'altra spiegazione: " Sentimento di avversione che si manifesta spesso con atti di sopraffazione compiuti su persone in base a colore di pelle, credo religioso ". Nello specifico ha spiegato che " razzista è il Ku Klux Klan, il nazismo e per imitazione il fascismo con la sua compiacente monarchia ".

Economicamente parlando, invece, si tratta di " rinuncia all’impiego di manodopera immigrata a basso costo ", considerata " autolesionismo ". E che dire dello slogan " Prima gli italiani? ": " Non riesce a convincere la nostra manodopera a lavorare nei campi a tre euro all’ora da alba a tramonto. La generosa precedenza accordata non è sufficientemente apprezzata ". Lo scrittore ha attaccato anche l'Ungheria: " È il caso patetico di un governo costretto a obbligare per legge i propri connazionali a oltre quattrocento ore di straordinario all’anno per sopperire al deficit di forza lavoro ".

Ma quali sono gli effetti del razzismo? " Induce a credere che da noi ci sia un’invasione di stranieri ". Per lui il fenomeno sarebbe addirittura opposto: " La presenza di immigrati è di molto inferiore, dunque l'Italia è un paese in via di evasione ". L'articolo si conclude con un'altra definizione di razzismo: " È un disturbo della percezione e nuoce gravemente a chi ne è affetto ".

In passato ha chiesto tolleranza per i suoi estremi pensieri che lo hanno visto come uno dei più convinti protagonisti No Tav. Ma ora per i razzisti chiede un trattamento sanitario. Certo, propria una bella punizione per chi è colpevole di avere una errata percezione della (sua) realtà.