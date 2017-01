Esplode la sigaretta elettronica: ha gravi ustioni e perde 7 denti

Le foto hanno sconvolto la rete. Andrew Hall, 30 anni americano, ha caricato su Facebook le immagini del suo volto devastato dall'esoplosione di una sigaretta elettronica. Ha perso sette denti e la sua faccia porterà il ricordo di dolorose ustioni di secondo grado.

Il motivo per cui Hall ha deciso di rendere pubbliche le immagini è per "allertare gli altri fumatori sui rischi dell’utilizzo di e-cig". “' Ieri mattina - ha scritto - mi stavo preparando per andare a lavoro quando è accaduto questo. Fumo la sigaretta elettronica da oltre un anno e vi assicuro che non ho mai fatto qualcosa che non dovevo (la batteria era carica e ho sempre seguito i consigli che l’esperto mi ha dato quando l’ho comprata), eppure mi è esplosa in faccia" . L'esplosione è stata talmente forte da rompere pure il lavandino del bagno. "Oltre ai denti e le ustioni - ha concluso su Facebook - mi sono ritrovati pezzi di plastica fin dentro alla gola".

Non è la prima volta che le sigarette elettroniche producono simili incidenti. Come tutte le cose possono essere in alcuni casi difettose. Di certo Andrew Hall probabilmente tornerà alle sigarette tradizionali, dicendo addio al sogno di ridurre gli effetti del fumo con con la e-cig.