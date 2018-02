Esplode telefono in carica, 12enne perde un dito e la vista da un occhio

A 12 anni perde un dito e rimane cieco da un occhio a causa dell'esplosione del suo telefono.

Come riporta il Daily Mail, un ragazzino cinese di appena 12 anni ha perso il dito indice della mano destra ed è rimasto cieco da un occhio. Il motivo? Il suo telefono è improvvisamente esploso mentre era in carica. Meng Jisu, questo il nome del giovane, ha inoltre riportato diverse ferite al volto, causate dai frammenti di plastica schizzati dal cellulare per l'esposione. Solo la sorella del ragazzo era in casa ed ha raccontato di aver sentito il rumore dell'esplosione e di aver poi trovato il fratello ricoperto di sangue.

A causa dell'incidente, Meng Jisu è stato sottoposto a un intervento di cinque ore, ma i medici hanno spiegato che non è stato possibile riattacare il dito indice. Ma la mano destra riprenderà presto la sua funzionalità. In base al racconto del padre, il telefono aveva circa due anni di vita.