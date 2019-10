Estradato dalla Francia il genero del boss Barbaro

Mario Miceli, 62 anni, è stato estradato in Italia. Il genero del boss Barbaro era stato arrestato lo scorso settembre, nella città portuale di Arzon, in Bretagna.

Miceli era stato uno degli uomini del clan Barbaro-Papalia, che operava soprattutto in Lombardia, con la gestione dei trasporti utili per favorire il sodalizio dei clan della 'ndragheta. Secondo quanto emerso dalle indagini, sembra che il clan avesse infiltrato alcuni membri della cosca nella gestione degli appalti pubblici. Per Miceli, latitante da 9 mesi, era stato emesso un mandato di arresto europeo, dirmato dalla procura della Repubblica, presso la corte d'Appello di Milano. Il genero del boss Barbaro è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Dopo mesi di indagini da parte dei Ros italiani, della sezione Catturanti del comando di Milano e dello Scip (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia), Miceli è stato localizzato in Francia e arrestato. Ora, il latitante è stato estradato e negli uffici della polizia dell'aeroporto di Fiumicino si sta svolgendo l'arresto sul territorio italiano. Poi, Miceli verrà portato in carcere.