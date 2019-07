Europa bollente, il Papa: "Prego per chi ha subito il caldo"

Tutta Europa è nella morsa nel caldo e le temperature dei giorni scorsi hanno fatto registrare nuovi record a molte città europee.

Caldo da record

In Francia, il termometro ha toccato i 45,9 gradi a Gallargues-le-Montueux nel dipartimento del Gard, regione dell’Occitania, registrando il record assoluto francese, cancellando quello del 2003 quando, ad agosto, la colonnina di mercurio era arrivata fino a 44,1°C. In Germania, invece, la temperatura ha raggiuntoo 38,9 gradi a Bad Kreuznach, nel Land della Renania-Palatinato, nuovo record tedesco per il mese di giugno, e anche a Francoforte il termometro a sfiorato i 39 gradi. Temperature da record anche in Svizzera, dove a Davos è stato battuto il primato assoluto, con 29,8 gradi, che hanno superato i 29,3 del 5 5 luglio 2015. Temperature sopra la media anche in Italia, dove in diverse città è scattato il bollino rosso: in Piemonte si è registrato il giorno più hot degli ultmi 62 anni, mentre a Milano il consumo elettrico (legato ai condizionatori) è aumentato visibilmente.

Le vittime e la preghiera del Papa

Con l'aumento delle temperature, crescono anche le vittime morte a causa del caldo soffocante di questi giorni e per il momento sarebbero almeno nove quelle accertate: 4 in Francia, 2 in Spagna e 3 in Italia. E durante l'Angelus di domenica, anche il pensiero di Papa Francesco è volato alle persone che soffrono più di altri per l'aumento delle temperature e a quanti ne sono rimasti vittime: " In quest'ultimo giorno di giugno- ha detto il Papa- auguro a tutti i lavoratori di poter avere durante l'estate un periodo di riposo, che possa giovare a loro e alle loro famiglie. Prego per quanti in questi giorni hanno patito maggiormente le conseguenze del caldo: malati, anziani, persone che devono lavorare all'aperto, nei cantieri. Che nessuno sia abbandonato o sfruttato ".

Il meteo della settimana in Italia

Ma già a partire da questi giorni, alcuni temporali inizieranno ad interessare la nostra Penisola, soprattutto sulle Regioni settentrionali, con possibili grandinate. Secondo ilMeteo.it, al Centro e al Sud, invece, il tempo rimarrà soleggiato. Nonostante la possibilità di rovesci, però, i valori termici si manterranno elevati per tutta la giornata di lunedì. Poi, da martedì, al Mord arriverà aria meno calda, che consentirà un lieve abbassamento delle temperature, che si manterranno intorno ai 30 gradi. Al Centro e al Sud del Paese, invece, le temperature non sono destinate a calare: bollino rosso sulle coste della Sardegna e in varie città meridionali, dove il termometro registrerà i 34 gradi. Da sabato, su tutta Italia, potrebbe tornare a farsi sentire l'anticiclone africano, portando verso un fine settimana bollente e afoso.