Europee: exploit Lega a Ventimiglia, nella città dell'emergenza migranti

Sembrerà assurdo, ma a Ventimiglia la campagna elettorale della Lega alle Europee l’hanno fatta i migranti. Nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha conquistato il 44,54 per cento, un risultato ancora più in alto rispetto al 39,9 per cento ottenuto in provincia di Imperia.

Insomma, il malcontento della popolazione si è fatto sentire, ieri, alle urne, come già avvenuto alle scorse Politiche, con l’elezione del deputato Flavio Di Muro.

Débâcle del Pd, che pur piazzandosi al secondo posto ottiene un 14,10 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle - che a Ventimiglia ha la candidata al Parlamento Europeo, Silvia Malivindi - conquista il 14.01 per cento delle preferenze. Forza Italia è al quarto posto con il 13,42 per cento, mentre Fratelli d’Italia è quinto con il 6,10 per cento. Si attende ora l’esito delle elezioni amministrative, dove la partita si gioca tra il sindaco uscente del Pd, Enrico Ioculano e il candidato del centrodestra unito, Gaetano Scullino.

I dati sono più o meno gli stessi a livello provinciale, con piccole variazioni da Comune a Comune. Sarà anche per la recente visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha tenuto un comizio, il 12 maggio scorso, a Sanremo, ma la Lega comunque resta il primo partito in provincia di Imperia.