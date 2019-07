Evacuati 13 migranti dalla Alex. Ecco l'accordo tra Italia e Malta

Si sblocca in parte la situazione della Alex, la barca dell'Ong Mediterranea che si trova a poche miglia da Lampedusa e dalle acque territoriali italiane. Malta e l'Italia hanno trovato un accordo per lo sbarco. I migranti, secondo quanto riportato da una nota del governo di La Valletta, saranno accolti a Malta. I maltesi avevano offerto un loro porto per los barco ma l'equipaggio della Alex ha fatto sapere che la barca non è in grado di affrontare una traversata del genere dalla posizione in cui si trova.

Così la Alex e l'ong hanno chiesto ai maltesi l'intervento delle loro motovedette per trasbordare i migranti. Parallelamente alcune unità della guardia costiera italiana hanno trasbordato i migranti che hanno problemi di salute o che hanno bisogno di assistenza. "Dopo visita a bordo dei medici SMOM, è in corso l’evacuazione a bordo di motovedetta CP300 della Guardia Costiera delle prime 18 persone salvate dalla ALEX", fa sapere l'ong. In realtà le persone evacuate sono 13, come la stessa ong ha precisato poco dopo.

I migranti che sono stati evacuati sono soprattutto i "soggetti più vulnerabili" come bambini o donne. Il piano di accordo con Malta prevede l'accoglienza dei migtranti della Alex a La Valletta e contestualmente l'invio in Italia di di altri 55 migranti che in questo momento si trovano a Malta. Un accordo questo nato per evitare di cambiare gli equilibri numerici dell'accoglienza sull'isola di Malta. Per tutta la mattinata la ong Mediterranea ha lamentato l'assenza di soccorsi da parte di Malta che però aveva già annunciato l'accordo con Roma. L'intesa successivamente è stata confermata dal Viminale e dunque sono scattate le operazioni di trasbordo. Salvini aveva predisposto un divieto di ingresso nella acque territoriali italiane per la Alex che dunque è rimasta a limite del tratto di mare che guarda verso Lampedusa. I migranti che in questo momento hanno lasciato la nave verranno portati a Malta secondo quanto stabilito dal Viminale con le autorità della Valletta. Angela Caponnetto di Rai News24 ha raccontato all'Agi della presenza a bordo di diversi casi di scabbia e di infezioni.