Evade i domiciliari, picchia donna e ruba auto: arrestato straniero

Evade i domiciliari, picchia una donna in strada per rubarle l'auto e poi si dà alla fuga. Questa la rocambolesca avventura di un pregiudicato straniero di 34 anni che, sul finale della corsa, si è schiantato contro una macchina ed è stato costretto ad arrendersi ai carabinieri.

Un tentativo di fuga finito male, molto male. Così, un trentaquatrenne di nazionalità ucraina, residente a Busto Arsizio, ha seminato il panico tra le vie del piccolo comune in provincia di Varese rischiando la pelle e attendano pericolosamente alla vita di due sconosciuti. Soltanto per poco, infatti, è stata sfiorata la tragedia.

Stando a quanto riporta la testata di informazione online LaPrealpina.it , i fatti sarebbero occorsi nella giornata di sabato, pressapoco alle ore 18, nei pressi di via Novara. Dopo essersi allontanato dalla sua abitazione, infragendo il regime di arresti domiciliari, lo straniero è sceso in strada ed ha assaltato una donna per sottrare l'auto. Così, l'ignara vittima, una sessantenne appena di rientro dalla spesa, è stata trascinata all'esterno dell'abitacolo della propria vettura e malmemenata con ferocia. A quel punto, le ha rubato le chiavi della macchina, un Fiat 500 bianca, e si è dato alla fuga in direzione della vicina Cardano al Campo. Un equipaggio della Croce Rossa che, per pura casualità, assisteva alla scena, ha allarmato immediatamente il 112. A seguito della segnalazione, una volante si è messa sulle tracce del malvivente intercettandolo, nel giro di pochi minuti, lungo una strada periferica. Braccato dai carabinieri, e presumibilmente in preda al panico, lo straniero ha finito per schiantarsi contro un Golf che si spostava in direzione contraria alla sua traiettoria. Ferito e senza più via di scampo, l'ucraino è stato costretto ad arrendersi ai carabinieri.

Trasportato nel vicino ospedale, i medici gli hanno riscontrato la frattura scomposta ad una vertebra, con 30 giorni di prognosi. Dopo le cure sanitarie, il trentaquatrenne è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio dove domani mattina sarà processato per direttissima.