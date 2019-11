Evadono dagli arresti domiciliari per andare a rubare

Evade dai domiciliari e va a rubare. Accade a Marsala, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno arrestato una 45enne, sorpresa in un esercizio commerciale a rubare vestiti. La donna che era sottoposta agli arresti domiciliari si era intrufolata in un negozio e, dopo aver tolto i dispositivi antitaccheggio, ha cercato di appropriarsi di vari capi di abbigliamento, venendo, però, scoperta dal personale di vigilanza. Bloccata dai carabinieri e arrestata, dopo le formalità di rito è stata nuovamente sottoposta ai domiciliari con braccialetto elettronico.

A Roma invece, i carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un romano di 47 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per evasione e ricettazione. L'uomo che doveva trovarsi in casa perché ristretto ai domiciliari, è stato sorpreso a bordo di uno scooter e alla vista dei militari ha cambiato repentinamente strada. I Carabinieri lo hanno comunque fermato, poco dopo, ed hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava era rubato. L'arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. A Latina, gli agenti del Commissariato hanno arrestato un uomo di Fondi, di anni 48, per evasione. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, a seguito di un mirato controllo, è stato sorpreso fuori della sua abitazione senza esserne autorizzato.

Altro caso a Messina dove ad evadere è stato un 82enne che poi è stato nuovamente arrestato dai carabinieri per evasione. Durante un controllo i militari non hanno trovato l'anziano all'interno della Comunità Santa Maria della Strada a Galati Sant'Anna, dove si trovava ristretto ai domiciliari. Immediate sono state attivate le ricerche che hanno consentito di rintracciarlo lungo la statale 114. Il giudice dopo aver convalidato l'arresto, ha confermato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.