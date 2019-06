Evaso ad aprile, viene beccato mentre passeggia: arrestato ricercato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto per il reato di evasione un pregiudicato palermitano di 35 anni. L’uomo aveva usufruito nel mese di aprile di un permesso premio di due giorni durante l’espiazione di una condanna definitiva per reati predatori e non aveva fatto più ritorno in carcere facendo perdere le sue tracce.

Una vicenda surreale che si è risolta per puro caso e per l’attenzione ai particolari di un agente in borghese che ha notato l’uomo passeggiare tranquillamente nel suo quartiere. "La scorsa sera, un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, mentre percorreva via Messina Marine, si è imbattuto in quello che ha inequivocabilmente riconosciuto come l’uomo ricercato da qualche mese e di cui ricordava con chiarezza i tratti somatici - spiegano dalla Questura di Palermo -. Senza mai perderlo di vista, l’agente ha chiamato immediatamente i rinforzi dei colleghi attraverso la Centrale Operativa della Questura, continuando a seguire l’evaso fino ad uno spiazzo, nei pressi del porticciolo della Bandita”.

Guidati telefonicamente dall’agente libero dal servizio, sul posto sono giunti alcune volanti della Polizia che hanno circondato la zona, precludendo all’uomo ogni eventuale tentativo di fuga. I poliziotti hanno a quel punto atteso che l’uomo venisse allo scoperto e lo hanno bloccato, nonostante il suo vano tentativo di divincolarsi e di opporsi in tutti i modi alla cattura.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è ovviamente tornato in carcere. Sconterà il resto della pena residua presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli di Palermo. Una passeggiata che all’uomo è costata carissima.