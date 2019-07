Ex campo di concentramento messo all'asta dal governo

L'ex campo di concentramento di Montorio, nel veronese, è in vendita.

Si tratta di un casolare diroccato in cui furono rinchiusi circa 60 ebrei prima di essere trasferiti ad Auschwitz nel febbraio 1944. Ora, questo luogo della memoria risulta nell'elenco dei beni dello Stato che il Demanio ha messo in vendita per conto del Governo. La legge di Bilancio 2019 prevede, difatti, un piano straordinario di dismissioni di immobili pubblici per il biennio 2019-2021 e tra questi risulta anche il lager che fu utilizzato come centro da cui gli ebrei rastrellati a Roma furono destinati verso i campi di concentramento nazisti.

L'associazione montorioveronese.it da tempo ha chiesto al Demanio di poter rilevare gratuitamente l'area per farne un luogo della memoria ma dopo la messa all'asta il senatore pd Vincenzo D'Arienzo, insieme col consigliere veronese Federico Benini, sono intervenuti facendo un'interrogazione al ministro dell'Economia Giovanni Tria. I due politici, inoltre, hanno chiesto al Comune di Verona di avviare la procedura per chiedere all'Agenzia del Demanio il trasferimento in proprietà del bene, scongiurandone la vendita.