Ex carabiniere condannato a 12 anni per lo stupro di quattro turiste

L’ex carabiniere Dino Maglio che tra il 2012 e il 2014 ha stuprato quattro ragazze e narcotizzate una decina, dovrà scontare una pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza di condanna per violenza sessuale è stata emessa dal Tribunale collegiale di Padova presieduto dal giudice Claudio Marassi, nei confronti 40enne originario di Surbo, in provincia di Lecce. Il Pm Giorgio Falcone aveva chiesto per l'ex militare 14 anni.

Maglio era stato accusato da 14 donne, tutte straniere, che tramite una famosa piattaforma di scambio di ospitalità, organizzavano il soggiorno a Padova col programma di visitare anche Venezia. Secondo le ricostruzioni, l’ex militare ospitava le turiste nel B&B della madre a Padova, dove le narcotizzava con sostanze droganti sciolte nel vino e una volta ridotte in stato di incoscienza, le stuprava.

Un caso che diventato internazionale dopo che le denuncia delle donne fatte nei loro paesi d’origine sono state raccolte e documentate dalla testata on-line di inchiesta Irpi (Investigative reporting project Italy).

Maglio aveva già scontato cinque anni di carcere sempre per violenza sessuale, nei confronti di una 16enne australiana. Aveva inoltre subito una condanna di undici mesi di reclusione ed una multa di tremila euro per avere detenuto foto e video pedopornografici nel computer.