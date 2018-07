Ex orafo rapina gioielleria, condannato

Un ex orafo rapinatore, Rolando Chiara, 52 anni, incensurato, di Sanremo, è stato arrestato dalla polizia, in quanto doveva scontare una pena a un 2 anni, 2 mesi e 28 giorni di reclusione per un colpo messo a segno alla gioielleria "Fil d'or", di via Roma, nel centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia.

I fatti risalgono al febbraio del 2016, ma le manette sono scattate ora che la condanna è diventata definitiva. Il malvivente, che tutto era tranne un rapinatore di professione, colto alla sprovvista dalla titolare del negozio, la quale sosteneva che la pistola da lui impugnata fosse un giocattolo, esplose un colpo contro uno scaffale in legno. Una volta arraffato il bottino, è scappato, ma la sua fuga è durata poche ore.

I poliziotti, infatti, grazie alla descrizione fornita dalla gioielliera, oltre che da alcuni testimoni, sono riusciti a identificarlo e arrestarlo. A incastrarlo il casco utilizzato per allontanarsi in scooter (nero e con una banda bianca) e un paio di occhiali da sole di colore bianco, ripresi anche dalle telecamere del negozio. In prima battuta era stato condannato a 3 anni e 6 mesi e 1.200 euro.