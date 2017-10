Fa il giro del mondo in bicicletta. Ma a Caserta gliela rubano

A volte i pregiudizi sono duri a morire. Spesso anche per colpa di situazioni che non fanno altri che alimentarli. Come successo a Caserta, spesso accostata - a torto o a ragione - ad una zona dal "furto facile": un ragazzo che ha realizzato il giro del mondo in bicicletta, vicino all'arrivo si è visto rubare la bici proprio a Caserta. Quando in tutto il pianeta nessuno si era sognato di soffiargliela.

"L'ho lasciata incustodita per cinque minuti sulla spiaggia di Castel Volturno ed è sparita". La notizia è stata riportata dallo stesso Etienne Godard, 30enne francese, su Facebook con un post da 1.5 mila condivisioni. "Amici di Facebook - ha scritto su Fb - ieri pomeriggio 30 settembre 2017, sono stato derubato della mia bicicletta da viaggio sulla spiaggia di Castel Volturno (Lido Costazzurra). Stavo viaggiando da 11 mesi per 15.000 km da Hong Kong al nord della Francia, dove vivo. Per me è stato un brutto colpo perché questa bicicletta e tutto l’equipaggiamento nelle 4 borse verdi avevano un grande valore sentimentale oltre che finanziario. Vi chiedo aiuto per trovarla con i suoi bagagli (fotocamera, Iphone, attrezzi da campeggio, vestiti, occhiali da vista e da sole ...) Offro una lauta ricompensa a chi mi aiuterà a trovare la mia bici e il mio materiale. Pubblico alcune foto della bici carica per potervi aiutare nella ricerca. Vi prego di inviare questo messaggio a chiunque sia interessato o sulla vostra bacheca di FB se lo desiderate. Grazie di cuore".