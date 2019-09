Fa sesso con una 14enne in cambio di soldi e hashish, ma compra anche il silenzio della madre

Le aveva dato soldi e hashish in cambio di rapporti sessuali. È accaduto a Sezze, in provincia di Latina, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo per aver ceduto sostanze e denaro a una 14enne del posto. Dovrà rispondere delle accuse di prostituzione minorile e cessione di stupefacenti nei confronti di minori.

Secondo quanto riportao da Fanpage, è coinvolta nella vicenda anche la madre della ragazza, che si sarebbe fatta pagare in cambio del suo silenzio e della mancata presentazione della denuncia. La donna è accusata di estorsione aggravata e per questo è stata ragiunta da un divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dall'altro indagato. La decisione è del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, in seguito alle indagini svolte dal reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri con intercettazioni ambientali e audizioni protette attraverso le quali è stato possibile ricostruire i contorni della storia.

In base alle prime ricostruzioni fornite dai militari, il 50enne avrebbe inviato denaro e sostanze stupefacenti alla ragazzina in cambio di sesso. La mamma della giovane, venuta a conoscenza dell'accaduto, aveva quindi deciso di ricattare l'uomo. Ieri, però, i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma e hanno arrestato il presunto colpevole, che adesso si trova ai domiciliari in attesa dell'eventuale rinvio a giudizio. Le indagini, però, non si fermano.