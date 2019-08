Fa sesso con la nuora: potrebbe essere rimasta incinta

L'assurda storia è stata raccontata tra le righe della repubblica del Sun "Dear Deidre", il suocero insieme alla nuora sono finiti a fare sesso ed ora la ragazza potrebbe essere rimasta incinta dell'uomo. Lui 43 anni, lei 23. Lui aveva una famiglia, suo figlio di 26 anni e una figlia di 19 oltre ad una moglie di 45 anni. Tutti avevano ben accolto quella donna che il figlio 26enne aveva portato in casa; anzi, l'uomo era rimasto fin da subito colpito nel vedere una bellezza simile: " Le volevamo molto bene, l'abbiamo accolta benissimo in famiglia. Si sono sposati un anno dopo che l'ha portata in casa. Poi un giorno, invitati al matrimonio di un mio nipote abbiamo fatto sesso ". L'uomo ha detto che si trovavano all'interno dell'hotel dove alloggiavano per il matrimonio di un nipote. Dopo cena lui e la nuora sono rimasti a bere nel bar dell'edificio, si sono ubriacati e dopo poco si sono ritrovati all'intenro della macchina a fare l'amore. Finito l'amplesso entrambi si sono sentiti in profondo imbarazzo e hanno giurato di non dire nulla alla famiglia, di tenerlo come segreto tra di loro.

Dopo qualche mese il ragazzo di 26 anni durante un pranzo in famiglia si è alzato e ha fatto un annuncio: sua moglie era incinta. L'uomo è entrato nel panico iniziando a pensare che molto probabilmente quella gravidanza poteva essere scaturita da quella notte di sesso. Ha dunque deciso di rivelare tutto lasciando anche la moglie essendosi alla fine innamorato della nuora: "Che comunque non ha controricambiato. Anzi, è ancora molto innamorata di mio figlio ma lei stessa ha detto che quella gravidanza potrebbe essere scaturita da quella notte di sesso all'interno della macchina fuori dall'hotel".