"Fabbrica di neonati" in Nigeria: donne rapite per partorire bambini

La polizia ha scoperto a Lagos, in Nigeria, una "fabbrica di bambini" entro cui erano internate 19 donne di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Le prigioniere erano costrette ad avere rapporti sessuali con i loro aguzzini. Le ragazze venivano ingravidate e fatte partorire da un'organizzazione criminale che metteva in vendita i neonati. Quattro dei bambini appena nati sono stati presi in custodia dagli agenti di polizia, mentre due donne che lavoravano come infermiere abusive nella struttura sono state arrestate.

A riferirlo le stesse autorità, citate dal portale online della Bbc. Non è la prima volta che simili "fabbriche" sono scoperte in Nigeria, paese rappresentante la prima economia africana, dove nonostante tutto, la povertà è ugualmente dilagante, così come il traffico di esseri umani. Nel 2018, nel corso di un altro raid simile a quello descritto in questo articolo, sono stati liberati 160 bambini. La polizia ha riferito come i piccoli venissero venduti a 1400 dollari se maschi, 830 se femmine. Al momento, non è dato sapere se gli acquirenti fossero nigeriani o provenienti da paesi esteri.

Le forze dell'ordine hanno liberato 19 donne incinte nel corso dell'operazione atta asmantellare le fabbriche di bambini. Uno dei business più perversi e remunerativi utilizzati dalle organizzazioni criminali locali. La maggior parte delle giovani prigioniere erano state attirate a Lagos con la promessa di un lavoro e in seguito rapite e violentate. La polizia fa tuttavia sapere, come alcune di loro sapevano a cosa andavano incontro. Una delle giovani ha dichiarato ad un quotidiano locale di essersi unita a sette uomini prima di rimanere incinta. La donna che coordinava la struttura le aveva promesso che in cambio avrebbe ricevuto una lauta ricompensa.