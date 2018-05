Ora Fb ci troverà l'amore. Sul social di Zuckerberg gli appuntamenti online

Facebook si lancia nel mondo degli appuntamenti online, per aiutare gli utenti a costruire relazioni durature utilizzando la rete.

Lo ha annunciato martedì Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato del social network più conosciuto al mondo, nel corso della giornata di incontro con gli sviluppatori del sito, a San Jose, in California. Ha precisato che la nuova funzione non mira ad agevolare incontri di una notte, ma aiuterà le persone a costruire relazioni autentiche e durature. L'idea deriva dal fatto che, dei quasi due miliardi di utenti Facebook, circa 200 milioni risultano non impegnati e negli Stati Uniti un matrimonio su tre è il risultato di un incontro online.

Sembra che il nuovo servizio sarà gratuito, come la maggior parte delle altre funzionalità del social network, che guadagna entrate grazie alla pubblicità. Gli utenti potranno creare sulla loro pagina un "profilo di incontro", separato dal loro profilo privato, e i possibili partner saranno consigliati sulla base dei dati e delle informazioni di questo secondo profilo. A seguito dell'annuncio fatto da Zuckerberg, le azioni di Match, uno dei principali siti di incontri a pagamento negli Stati Uniti, che possiede app come Tinder e OkCupid, sono crollate di circa il 20%.