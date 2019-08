Faenza, uccide moglie a martellate e scrive alla figlia: "Mi uccido"

Dramma questa mattina all'interno di un'abitazione di Faenza, dove un uomo di 87 anni ha ucciso la moglie, colpendola ripetutamente con un martello.

Il fatto intorno alle 7:30, quando l'anziano si è avventato contro la consorte, riducendola in fin di vita. Subito dopo aver commesso la violenta aggressione, l'87enne ha inviato un sms alla figlia. "Mi uccido" le avrebbe scritto, come riportato da "Fanpage", riferendo anche che cosa fosse appena accaduto fra le mura dell'appartamento di via Boschi.

Sconvolta da quanto appreso, la figlia è comunque riuscita a convincere il padre a non compiere il gesto estremo e ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto si sono infatti precipitati i carabinieri della compagnia di Faenza, allertati dalla donna, ed i sanitari del 118.

Gli operatori hanno fatto il possibile per stabilizzare la vittima, risultata fin da subito molto grave. Trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena tramite elisoccorso, la 79enne è spirata poco dopo avere raggiunto il nosocomio.

Accusato di omicidio volontario aggravato, l'anziano è stato invece condotto in caserma e quindi dichiarato in arresto. Ancora ignote le cause che possono aver scatenato il raptus. Stando alle prime notizie trapelate, l'uomo non avrebbe mai manifestato atteggiamenti violenti o minatori nei confronti della consorte, almeno fino a questa mattina. Gli inquirenti non escludono la possibilità che a far scattare l'87enne possa essere stata una grave forma di depressione.

Le indagini per risalire alle esatte dinamiche della triste vicenda sono tuttora in corso.