Il falò della vanità vale 35 auto accese

Scioperare inquina. Scendere in piazza per salvare il pianeta lo fa ammalare di più. Lo dicono i numeri. La stessa, fredda scienza statistica che sta alla base delle legittime istanze degli studenti che ieri hanno pacificamente invaso le nostre città con i loro slogan e i loro bei cartelli. Perché così hanno paralizzato le città. E quando blocchi una città come Milano costringi la gente a usare la macchina perché scioperano anche i mezzi pubblici. Quindi più CO2. E più macchine significa più traffico. Quindi benzina sprecata a cercar parcheggio. Quindi ancora più CO2. Farlo di domenica no, eh?

Le scuole, aperte, sono rimaste vuote. Ma con le luci accese. Con il personale dentro. Che a sua volta, pur sapendo che andare a scuola sarebbe stato inutile, ha comunque preso la sua macchina, il suo motorino o il suo mezzo pubblico - molto inquinante, in alcune città - per andare (in)utilmente al lavoro. Tra l'altro, chi pensa che stare in auto ci protegga dall'inquinamento sbaglia. Si respirano più inquinanti stando in macchina che camminando in strada, un po' meno stando sui mezzi di superficie tipo autobus e tram. Mentre alcuni ragazzi davano fuoco al mappamondo (ancora altra CO2, più un po' di diossina...). Accendere il falò della vanità green in centro a Milano per simulare un pianeta in fiamme, con tutto il Pm10 che c'è nell'aria, è stato più o meno come accendere 35 auto e lasciarle sgasare liberamente.

Poco più in là centinaia di ragazzini sciamavano dentro e fuori il McDonald's già alle 11. Il loro amore per l'ambiente si vede dalle foto dei cestini traboccanti di spazzatura indifferenziata. Ma 'sti ragazzi sanno quanto inquina un hamburger? Secondo i vincitori del premio Champions ambiente 2018 se ogni americano rinunciasse a un hamburger a settimana si potrebbero eliminare le emissioni di gas serra corrispondenti a 12 milioni di auto circolanti per un anno. E dopo hamburger e coca vuoi mettere una sigaretta? Certo, vagli a dire che accendere una bionda significa immettere in ambiente più di 4mila sostanze chimiche irritanti, nocive, tossiche e soprattutto potenzialmente cancerogene. E le bottigliette di plastica? E le migliaia di cicche di sigaretta da smaltire? L'acetato di cellulosa di cui sono composte è una delle sostanze più difficilmente biodegradabili. Ma che importa, è per l'ambiente.

A Milano altri giovinastri scioperanti sono stati visti affollare la metropolitana rossa per andare alla Milano Games Week. Secondo uno studio britannico sottoterra la concentrazione rilevata di Pm2,5 - un particolato sottile pericoloso come il Pm10 - è trenta volte più alta del livello stradale.

Scioperare inquina. Se lo fai per l'ambiente sei veramente un gretino.