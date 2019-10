Falconara, bulgara tenta di sfigurare un 56enne con della varechina

Stavano litigando furiosamente e al termine della discussione lei gli ha lanciato addosso della varechina, per sfregio. Davanti a tutti. È accaduto ieri sera, a Falconara, in provincia di Ancona, dove un uomo di 56 anni rischia di rimanere sfigurato dall'acido che una donna di origini bulgare gli ha tirato. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la 51enne, ospite della casa d'accoglienza "Tenda d'Abramo", si sarebbe scagliata contro l'uomo intorno alle 19.50 in piazza Garibaldi, in pieno centro. Le condizioni dell'uomo sono state ritenute dai sanitari non gravi: il 56enne, infatti, ha riportato un'ustione di primo grado al volto, giudicata guaribile dai medici in 25 giorni di cure (salvo l'insorgenza di altre complicazioni).

In base a quanto ricostruito, i due si erano conosciuti da poco. Si ipotizza avessero una relazione, ma ieri sera, dopo le urla e il litigio, la donna avrebbe svuotato una bottiglia di varechina sul volto del 56enne, che ha gridato dal dolore. I passanti hanno chiamato subito i carabinieri, che hanno raggiunto la piazza dove si è svolta l'aggressione. Vicino alla donna, in un cassonetto poco distante, ancora la bottiglia con l'acido appena utilizzata.

La 51enne, ora, è accusata di lesioni personali aggravate dal mezzo utilizzato e spetterà ai militari della tenenza di Falconara appurare che il liquido contenuto nella bottiglia ritrovata sia idoneo a una deturpazione permanente del viso. Se questo fosse accertato, si configurerebbe il reato di "deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso", recentemente introdotto all'articolo 583 del codice penale. Secondo le ricostruzioni, la donna è stata trattenuta in caserma e interrogata a lungo e per il momento non è stata arrestata, ma la sua posizione dipende dagli accertamenti previsti.