Le falle di Rousseau: voti senza conferma sms e schermate nere

La chiamano "democrazia diretta", ma come può definirsi tale se c'è chi da stamattina non riesce ancora ad esprimere il proprio voto? I problemi tecnici sono all'ordine di ogni votazione su Rousseau e non potevano ovviamente mancare neanche in questa importante occasione, in cui gli iscritti sono chiamati a decidere le sorti del Paese con un click su un SÌ o su un NO. Il quesito è piuttosto semplice: " Sei d’accordo che il Movimento 5 stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? ". Per sapere l'esito bisogna aspettare questa sera, quando alle ore 18 chiuderanno le urne virtuali.

I problemi di Rousseau

A denunciare quanto accudato è stata Elena Fattori: " DEMOCRAZIA DIRETTA? Questa è la simpatica schermata della piattaforma Rousseau da stamattina quando cerco di votare. Aggiungo che, ad alcuni che sono riusciti a votare ha chiesto l'sms di conferma dell'identità, ad altri no, rivelando quindi due livelli diversi di sicurezza per la determinazione dell'identità di cui non si capisce né l'origine né il motivo né le implicazioni ".