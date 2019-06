Falso Isee per il reddito di cittadinanza, scoperto

False attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: denunciato un 67enne a San Valentino Torio, in provincia di Salerno.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto e stangato dall’inchiesta dei carabinieri della locale stazione dell’Arma, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica in seno al tribunale di Nocera Inferiore.

Stando a quanto appurato dalle indagini, il 67enne aveva attestato, all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, di non condividere la stessa abitazione con alcuni suoi familiari titolari di reddito che in realtà vivevano con lui. Era riuscito, così, a ottenere una certificazione Isee falsata in cui, evitando di sommare il loro reddito al suo, sarebbe rientrato nella fascia utile a fargli riconoscere l’erogazione del reddito di cittadinanza.

Gli elementi di prova raccolti sono stati tali da convincere i magistrati della Procura a richiedere al giudice per le indagini preliminari, ottenendolo, il sequestro preventivo della card elettronica. Dunque, per l'uomo è scattata la denuncia. Risponde, a piede libero, dell'ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato e di falso ideologico.