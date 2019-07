Famiglia di egiziani trascinata a forza fuori da un aereo

Una famiglia di egiziani è stata aggredita all'interno di un aereo della compagnia rumena Tarom Airlines da alcuni agenti di polizia che li ha scaraventati fuori dal veivolo con la forza.

Tutta la scena è stata filmata da una passeggera, Viorica Hagagg, che ha postato il video sulla sua pagina Facebook facendolo diventare virale. L'aggressione è avvenuta all'aeroporto di Bucarest in un volo diretto al Cairo in quanto l'uomo, sua moglie e suo figlio non capivano che non potevano restare seduti nella fila dell'uscita di sicurezza. Era stato chiesto loro di spostarsi sia in inglese sia in rumeno ma, per sbloccare la situazione, è dovuta intevenire la polizia. Il capofamiglia è stato portato via tra le urla e le proteste degli altri passeggeri contrariati per i metodi usati. A chiedere che gli egiziani venissero fatti scendere dall'aereo è stato il pilota dopo aver appurato che spostarli sul fondo dell'aereo era insufficiente. Gli agenti di polizia, una volta saliti sull'aereo, hanno arrestato l'uomo con la violenza mentre l'equipaggio spiegava ai passeggeri che l’uomo e la sua famiglia sono stati arrestati per aver sputato a un assistente di volo.

La compagnia aerea, invece, ha commentato l'accaduto via Facebook scrivendo: " Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente, ma non possiamo ignorare né permettere a passeggeri indisciplinati di violare le norme di sicurezza e mettere a repentaglio la sicurezza degli altri passeggeri. Il nostro personale di bordo - continua il comunicato - ha operato in conformità con i regolamenti per tali situazioni. Il passeggero non ha avuto un atteggiamento appropriato (sputare l’equipaggio di cabina) e sono stati chiamati gli agenti di sicurezza. La mancanza di cooperazione con l’equipaggio di cabina a terra può degenerare durante il volo e non vogliamo correre rischi inutili e atterraggi di emergenza".