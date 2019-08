Famiglia di turisti in vacanza a Roma derubata di 9mila euro

Una vacanza a Roma che si è trasformata in un incubo per una famiglia di turisti. Il loro zaino conteneva un orologio di pregio, carte di credito e circa 9mila euro in contanti che sono stati rubati da due uomini, uno dei quali è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un ragazzo di 32 anni algerino, mentre sono in corso le ricerche del complice.

Come riporta Roma Today, i due malviventi hanno messo in atto il furto grazie alla tecnica della ruota bucata. Il fatto è avvenuto a piazza Adriana, a pochi passi da Castel Sant’Angelo, quando il turista si è accorto che l’auto era forata ed ha accostato la macchina. In quel momento si sono avvicinati all’auto i due delinquenti a bordo di uno scooter. Uno si era offerto di aiutare la famiglia a scaricare le valigie e montare la ruota di scorta, mentre l’altro poteva agire indisturbato e ha preso lo zaino che si trovava nel sedile posteriore. Tutto è successo in pochi minuti che sono stati inesorabili per la famiglia. Sono stati infatti i due malviventi ad aver bucato la ruota dell’auto.

Quindi la vittima si è resa conto che lo zaino era svaito ma i due ladri erano già fuggiti a bordo del ciclomotore. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno scoperto che lo scooter era stato noleggiato in un’agenzia. Dopo alcune ricerche gli inquirenti sono riusciti a individuare il negozio e qui hanno fermato il ragazzo di 32 anni che aveva derubato la famiglia di turisti. Il mezzo è stato controllato e sono stati trovati 755 euro in contanti, varie sim card e un cellulare.