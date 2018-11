Fanno sesso sullo smartphone, lo perdono e finisce in rete

Si sono ripresi mentre facevano sesso e lui, il fidanzato, l'aveva conservato nel telefonino. Il problema è che poi ha smarrito lo smartphone e dopo pochi giorni il video è stato caricato sul web, si sospetta da chi ha trovato il telefonino. In un amen il video è diventato virale, anche per i colleghi d'ufficio di lei. Così una coppia leccese ha denunciato il tutto alla polizia postale. Dice lei che a saperlo quel video non avrebbe mai fatto. Ma, si sa: col seno di poi...