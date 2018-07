Fasano, incidente mortale tra i trulli: salva bimba

Una vera e propria tragedia quella avvenuta questa mattina in Puglia. Un morto e quattro feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Fasano, un Comune in provincia di Brindisi. È provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della strada statale 172, detta "dei Trulli", dove si è verificato lo scontro frontale, nei pressi della zona industriale.



L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'autovettura ed un furgone, successivamente anche un motociclo, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di altre quattro, tra cui una in maniera grave. La cosa più tragica è che a pagarne le conseguenze peggiori è una giovane famiglia in cui ha perso la vita il papà. La mamma è in coma e la piccola figlia di due anni è salva per miracolo.

In tutto le persone coinvolte nello scontro sono sette.