Il fascino delle luci nelle creazioni del designer glam Roberto Zeno

Chissà, se quando era un intagliatore di diamanti, il designer Roberto Zeno era a conoscenza che in Oceania esiste un piccolo uccello dai mille colori che risponde al nome di Diamante di Gould. Chissà se, all'epoca, Roberto Zeno era a conoscenza che le sfumature di questo esotico animale ricalcano le rifrazioni multicolori dei veri diamanti. Un piccolo passero australiano per nulla solitario, ma molto socievole e dotato di un “voce” squillante e unica, considerato così bello e prezioso da essere considerato come ornamento vivente, gioiello interattivo e beneaugurale nelle case.

La bellezza dello spettro dell’iride, la preziosità, la voce unica e forte, lo sguardo alle origini, unito a una naturale estroversione. Analogie inaspettate tra un piccolo gioiello della natura e la storia dell’impero glam di Roberto Zeno che sta conquistando l'Europa e il Mondo a colpi di premi e riconoscimenti.

È partito dal fascino di quelle luci e di quei colori che ammaliano la vista per scivolare negli anni verso gli altri sensi. E l'esperienza multisensoriale della sua azienda lo ha condotto a esplorare le essenze per la creazione di raffinati profumi e i materiali più delicati che si apprezzano accarezzando le borse della sua collezione, passando per il design che abbina tradizione e modernità degli occhiali da vista e da sole.

Guardando le creazioni di Roberto Zeno si percepisce subito una vocazione che onora le origini accogliendo le tante eccellenze di territorio delle varie regioni d’Italia in cui opera, a favore di una produzione che rappresenta il made in Italy a tutto tondo.

E neppure può sfuggire dalla mente che il maestro designer Zeno porta con sè in ogni suo passo la maestria dell'intagliatore di diamanti e dei suoi 14 anni vissuti e lavorati ad Amsterdam una delle patrie dell’arte delle pietre preziose.

Oggetti passionali dall'energia calda e vibrante, come se forgiati dal fuoco di un vulcano; dall'altro lato, la precisione millimetrica, la solidità, la lucentezza che solo un diamante può dare.

Roberto Zeno si ripropone di appagare tutti i nostri sensi; cerca, con i suoi prodotti e le sue creazioni, di riempire vuoti emozionali. Profumi, diamanti, borse, occhiali. La sua ricerca e il suo lavoro contribuiscono a definire standard qualitativi altissimi estendendo il concetto di “prezioso” a ogni nuovo progetto commerciale, trasformando ogni sua singola creazione in un oggetto unico e irripetibile.