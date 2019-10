Ferisce l'ex compagna con un coltello e poi tenta di togliersi la vita

Avrebbe accoltellato l’ex compagna e poi avrebbe rivolto l’arma contro di sé tentando di farla finita. L’episodio è successo nella tarda serata di ieri in centro a Udine.

Come riporta il quotidiano Il Friuli, poco dopo le 8 di sera una ragazza di 20 anni sarebbe stata ferita con un coltello in via Scrosoppi, non lontano da Piazza Primo Maggio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l’ex compagno, un cittadino straniero, a ferire la giovane al collo. Tutto sarebbe nato in seguito a una lite che è poi degenerata in violenza.

Alcuni residenti hanno sentito le urla di aiuto e hanno allertato 112. Così sono intervenuti immediatamente sul posto gli agenti della Questura di Udine, gli uomini delle Volanti e i sanitari del 118. Entrambi i giovani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le condizioni del ragazzo sono gravi mentre l’ex compagna non avrebbe riportato lesioni serie. Ora gli inquirenti dovranno capire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire se l’aggressione fosse stata premeditata dallo straniero.

A inizio giugno, in provincia di Vicenza, un uomo di 38 anni aveva accoltellato l'ex compagna e il suo nuovo fidanzato. Poi aveva tentato il suicidio, ferendosi in modo molto serio. La donna era morta mentre il suo attuale compagno è stato portato in ospedale in gravissime condizioni.