Fermo, abitazione va a fuoco: muore una bambina

Tragedia a Servigliano, in provincia di Fermo, dove una bambina di 7 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di fumo in seguito a un incendio divampato verso le ore 3.00 di questa notte. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, le fiamme hanno avvolto un piccolo appartamento di circa 50 metri quadrati in via Circonvallazione Clementina, situato proprio all'ingresso del centro storico del piccolo comune. Non sono ancora note le cause che hanno sprigionato il fuoco: proseguono gli accertamenti. Dalle analisi iniziali pare che si tratti dei locali cucina.

Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco poco prima delle 3 stanotte a Borgo Leopardi (AP), per un’abitazione in fiamme con una madre e due bambine all’interno: nulla da fare purtroppo per una delle due piccole, in ospedale l’altra con la mamma #8gennaio pic.twitter.com/6y0QXNyfKq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2020

I proprietari dell'appartamento, presa coscienza della gravità della situazione, hanno immediatamente diramato l'allarme ai soccorritori: sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Fermo con tre equipaggi, i sanitari del 118 di Montegiorgio, i volontari della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio guidati dal capitano Massimo Canale e il comandante provinciale Antonio Marinucci.

Le operazioni

I pompieri si sono fatti largo tra le fiamme nel tentativo di trarre in salvo la piccola intrappolata all'interno dei locali, ma non c'è stato nulla da fare: affidata ai medici, non è stato possibile far altro che accertarne il decesso. L'incendio è stato domato nell'arco di pochi minuti; la mamma e la sorellina della vittima sono riuscite a mettersi in salvo e ora si trovano al pronto soccorso di Fermo per sottoporsi agli accertamenti di rito. La madre è stata svegliata nella notte dall'odore nauseabondo del fumo: perciò ha preso una delle due figlie ed è uscita fuori casa per chiedere aiuto; successivamente ha tentato di rientrare ma le fiamme le hanno ostruito il passaggio impedendole di trarre in salvo l'altra bimba.

Nel frattempo l'appartamento della famiglia di originaria dell'est Europa - da anni in Italia - è stato messo sotto sequestro al fine di consentire lo svolgimento delle indagini in attesa dell'arrivo del magistrato di turno.