Fermo, beve varechina per errore: 18enne operata d'urgenza

Ha bevuto tutto d'un fiato da una bottiglia apparentemente piena di acqua. All'interno però la madre aveva versato poco prima della varechina. Così una giovane 18enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dove i medici l'hanno subito operata.

I fatti

L'episodio è avvenuto ieri sera ad Amandola, un piccolo Comune in provincia di Fermo, nelle Marche. Erano da poco passate le undici di sera quando la ragazza ha bevuto da una bottiglia credendo che al suo interno ci fosse semplice acqua naturale. Ma all'interno del recipiente, la madre della giovane aveva versato una sostanza incolore, usata per le pulizie domestiche: la varechina. La 18enne non si è accorta della presenza del prodotto del detersivo per l'igiene della casa e ha ingerito tranquillamente il liquido.

I primi dolori e la corsa in ospedale

Poco dopo però la giovane ha iniziato ad accusare i primi dolori all'addome. Le fitte si sono fatti via via più forti e dolorose. I genitori della 18enne si sono immediatamente accorti di quanto successo e hanno dato subito l'allarme. Come riporta il Resto del Carlino, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza la giovane all'ospedale Augusto Murri di Fermo. La 18enne è arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni ed è stata subito portata in sala operatoria dove l'equipe medica di gastroenterologia e chirurgia ha tamponato le ulcere provocate dalla sostanza ingerita.

La 18enne, dopo essere stata operata, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva ed è ora fuori pericolo. Ma l'incidente domestico avrebbe portuto portare a conseguenze molto più gravi. Pochi giorni fa, a Catanzaro, una ragazza di 30 anni era stata ricoverata per aver ingerito una sostanza caustica (dell'acido o della varechina) in circostanze ancora da chiarire. Le sue condizioni erano parse subito gravi ai medici che l'hanno soccorsa e sottoposta subito a trattamenti mirati. La sua prognosi è rimasta riservata.

I danni

Spesso le sostanze incolori come la varechina, o altri prodotti utilizzati per la pulizia della casa, vengono scambiati per acqua naturale e ingeriti causando lesioni fisiche anche importanti. Per questo è sempre consigliato tenere detersivi e sostanze di questo tipo lontane da cibi e bevande e, soprattutto, dalla portata dei più piccoli. I bambini infatti potrebbero riportare gravi danni: oltre alle irritazioni agli occhi, alla bocca e alla pelle, potrebbero infatti sorgere asma, diversi problemi respiratori e al sistema immunitario.