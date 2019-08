Ferragosto, multe fino a 500 euro per chi gira a torso nudo a Ospedaletti

Addominali o pettorali d’acciaio, ma anche costumi o bikini, sono banditi dal centro di Ospedaletti, in provincia di Imperia, dove il sindaco della piccola località balneare della Riviera ligure di Ponente, Daniele Cimiotti, eletto quest’anno per una lista vicina al centrodestra, ha firmato un’ordinanza che vieta di girare a torso nudo o in costume.

Il motivo è quello del decoro urbano. I trasgressori rischiano una multa da 25 a 500 euro per i casi più gravi. Le sfilate, dunque, sono permesse soltanto sul litorale sulla spiaggia o nelle immediate adiacenze. Terminata la giornata al mare, chi vuole proseguire in centro, deve per forza mettersi qualcosa addosso.

Anche soltanto un paio di bermuda e t-shirt per l’uomo e per la donna vanno bene un vestitino o un paio di pantaloncini e maglietta. Come ben specificato nell’ordinanza, il provvedimento è stato adottato: "rilevato che sul territorio comunale e in particolare nelle zone di maggiore afflusso turistico si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone, come contrari al decoro e alla decenza, tipici del normale convivere civile". Senza contare che il sindaco ha firmato il provedimento preso atto: "delle richieste quotidiane di intervento avanzate al riguardo da moltissimi cittadini residenti e turisti...".

Per il Comune, insomma: "Il perdurare di una simile situazione... può costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere, con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica". I controlli saranno assicurati dai agenti della polizia locale in divisa o in borghese.