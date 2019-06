Ferrara, il candidato della Lega con la pistola nel letto: "Dev'essere contagioso"

Il video delle polemiche che infiamma il ballottaggio che andrà a eleggere il nuovo sindaco di Ferrara. Nelle ultime ore, infatti, è apparso in rete un filmato di Stefano Solaroli, esponente locale della Lega – nelle file del centrodestra unito a sostengo del candidato primo cittadino Alan Fabbri – in cui si filma a letto in compagnia della sua pistola, una Beretta 70 del 1969.

"Sdraiato, sul mio letto che ultimamente mi godo ben poco, perché dormo spesso di là coi bimbi, quindi qui arrivo tardi. Ho lei con me (mostrando la carabina, ndr), le abbiamo dato una pulitina anche se c’è un problemino di ritorno, ma la teniamo perché è bella" le parole di Solaroli nei primi secondi del video.

E il filmato prosegue così: "Spero che sia condiviso, visto e anche criticato […] perché questi pensieri vanno amplificati in modo che siano contagiosi, sarebbe un successo" . E ancora: "È un video pulito e semplice e non vedo perché non debba essere quantomeno osservato, lo carichiamo su Youtube, lo candidiamo su Facebook" .

Ma Solaroli non ci sta e in un contro-video su Facebook attacca: "La vostra macchina del fango funziona da Dio, quella politica un po' meno. Vi amo compagni" . Nel filmato di replica odierno, il candidato del Carroccio dice che si tratta di un video tagliato e cucito in più punti, risalente peraltro a diversi anni fa e non più reperibile in rete (perché lui stesso aveva tolto il consenso alla pubblicazione), e che aveva avuto appena sette condivisioni in totale.

In tutto questo, come ricordato, domenica 9 giugno in città si vota per eleggere il nuovo sindaco: Fabbri parte dal 48,44% e Aldo Modonesi, candidato del centrosinistra, dal 31,75%.