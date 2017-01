Ferrara, una chiamata al preside ha scatenato raptus dei due amici

L'omicidio di Ferrara ha sconvolto la cronaca italiana, sia per l'efferatezza del delitto che per le modalità usate dai due colpevoli, Riccardo Vincelli e Manuel Sartori. Si fa chiarezza anche sulle cause che hanno spinto i due amici ad uccidere il patrigno e la madre di Vincelli.

Una nuova tesi sull'omicidio

La tesi che avanza nelle ultime ore dell'omicidio della coppia di Ferrara compiuta dal figlio 16enne e un amico, potrebbe essere quella fondata sulo scarso rendimento scolastico del ragazzo. Una telefonata del padre Salvatore Vincelli al preside della scuola, preoccupato del comportamento del figlio, sarebbe l'ultima goccia del vaso colmo di risentimendo di Riccardo, il ragazzo che ha commissionato con 85 euro l'omicidio all'amico Manuel.