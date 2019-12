Ferrara, si laurea e muore poco dopo per un malore

Sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita, il raggiungimento di un traguardo, ed invece è stato l'ultimo. È finita in tragedia una festa di laurea a Ferrara. Al termine della serata organizzata per il conseguimento della laurea è morto proprio il festeggiato, Adriano Bianco, un giovane uomo di 34 anni originario di Lauria, un Comune in provincia di Potenza.

Si era laureato ieri mattina presso la facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Ferrara, aveva accompagnato i genitori alla stazione ferroviaria per il loro ritorno in Basilicata e la sera aveva deciso di festeggiare in casa con alcuni amici. Fin qui niente di male.

Alla fine della serata, però, il neolaureato sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il fatto è accaduto in un appartamento nel centro di Ferrara. La salma dell'uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell'ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto gli esami tossicologici e l’autopsia per accertare la causa del decesso. Al momento gli inquirenti escludono segni di violenza, ma gli investigatori stanno portando avanti le indagini per capire le dinamiche dell'accaduto.

Come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" l'allarme è scattato verso le 5 circa di questa mattina quando i carabinieri di Ferrara sono intervenuti in via Boiardo presso l’abitazione di tre giovani studenti universitari, due originari del Veneto ed uno del Bresciano, in seguito alla richiesta pervenuta sul 112 dai medici del 118 intervenuti per primi sul posto.Al loro arrivo i soccorsi hanno trovato l'uomo riverso per terra dopo il malore. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari.

Il 34enne non viveva a Ferrara, era salito solo per discutere la sua tesi di laurea insieme ad alcuni parenti e aveva deciso di rimanere una sera nel capoluogo emiliano per festeggiare con alcuni amici.

Il decesso, secondo una prima ricostruzione dei fatti potrebbe essere avvenuto in seguito all'assunzione di alcool e droga, un cocktail micidiale che è costato la vita ad Adriano.

Solo l'esito dell'autopsia sul corpo del giovane, però, potrà far luce sull'episodio.