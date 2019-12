La figlia morì nel 1989, uccisa dall'ex: "Deve risarcirmi lo Stato"

Era il 1989. E Monia aveva solo 19 anni quando morì, uccisa dal suo ex fidanzato. È stata una delle numerose vittime di femminicidio. Ora la madre, Gigliola Bono, chiede giustizia.

Monia, uccisa dall'ex

Il 13 dicembre del 1989, il giorno di Santa Lucia, Monia Del Pero fu attirata dal suo ex fidanzato in una trappola. Lui, Simone Scotuzzi, coeataneo di Monia, le aveva chiesto di vederla ma, una volta incontratala, la aveva strangolata, chiusa in un sacco e poi gettata in un burrone, sotto un ponte. Le ricerche erano partite immediatamente e, nei primi giorni, anche l'assassino partecipò al setacciamento della zona, fino a quando crollò e confessò l'omicidio, indicando agli investigatori dove avrebbero potuto trovare il corpo della giovane. Non disse mai, però, dove finirono i vestiti e un album di fotografie, che la ragazza aveva portato con sé. Scotuzzi venne condannato a 11 anni e 8 mesi in primo grado, per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Oltre a quello, gli vennero inflitti anche 3 anni di libertà vigilata. Ma in tutto, l'uomo ha scontato 5 anni. Poi si è trasferito in Perù, dove ha sposato una donna del posto, con cui ha avuto due figli, un maschio e una femmina, secondo quanto riporta la Nazione.

La madre chiede giustizia