Figlio accoltella il padre e fugge. L’omicidio sotto casa

Un padre è stato accoltellato a morte dal figlio, probabilmente come epilogo a un violento diverbio. Il presunto omicida è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Le Forze dell’ordine sono all’inseguimento del giovane, un 26enne di origini marocchine. La tragedia familiare è avvenuta ieri sera, lunedì 5 agosto, verso la 22,30, in via Carlo Sforza, alle Capanne di Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara.

Qui, un figlio ha accoltellato il padre, un uomo di 62 anni, al culmine di un violento litigio nel parcheggio sotto casa. Il ragazzo ha inferto al genitore quattro coltellate mortali. Sono stati alcuni residenti a chiamare il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia però, per la vittima non vi era più nulla da fare. Sono arrivati anche la Croce Rossa di Massa e Pubblica Assistenza di Carrara. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del 62enne.

Sul posto anche i carabinieri, la polizia e la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco di Massa. Il figlio, accusato di omicidio volontario, è poi fuggito. Sulle sue tracce le Forze dell’ordine che stanno cercando l’assassino. Nelle prossime ore verranno ascoltati i parenti e conoscenti della famiglia. Alcuni testimoni potrebbero dare importanti informazioni per capire cosa abbia scatenato la furia omicida.