Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia: scoppia il caso

Matteo Salvini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Milano Marittima con il figlio. Il ministro - si sa - è "perseguitato" da giornalisti e paparazzi ovunque vada. Così, questo pomeriggio, è stato pizzicato in spiaggia con il ragazzino. Fra giochi, bagni e selfie con i suoi sostenitori, il comportamento del leader del Carroccio è sempre sotto la lente d'ingrandimento. E così è stato quando per qualche secondo suo figlio è salito sulla moto d'acqua della polizia con un agente.

Repubblica -dopo aver trascorso tutto il giorno alle calcagna del ministro - ha ripreso la scena. Due uomini, che inizialmente si sono presentati come poliziotti e poi hanno detto di voler spiegare in separata sede chi sono, hanno chiesto di abbassare le telecamere. Ma niente. Il quotidiano Repubblica ha continuto a riprendere il figlio di Matteo Salvini sulla moto d'acqua.

Ovviamente Repubblica ha subito montato il caso e a ruota sono andati dietro quelli di sinistra. "I mezzi delle forze dell'ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri, in questo caso del ministro dell'Interno. La notizia del figlio del ministro Salvini che usa una moto d'acqua della Polizia è inaccettabile, ed è un atteggiamento inaccettabile", ha iniziato il deputato Pd Emanuele Fiano. Immediatamente, gli ha fatto eco Maria Elena Boschi con un "i poliziotti non sono baby sitter".

Anche Matteo Salvini ha commentato cosa è successo questo pomeriggio: "Mio figlio sulla moto d'acqua della polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese". Intanto, fonti della questura di Ravenna fanno sapere che "è in corso un accertamento per verificare se ci sia stato un uso improprio di mezzi dell'amministrazione".