Figlioletta di due anni getta il pane per terra e la madre la ammazza soffocandola

Sua figlia ha gettato il pane per terra, riempiendo il pavimento di piccoli pezzi di pagnotta, e lei l'ha ammazzata in un raptus di follia. L'orrore in Russia, dove la madre killer ha ucciso la sua bambina di appena due anni soffocandola proprio con un pezzo di pane.

L'atroce delitto nella città di Omsk e il mostro è Svetlana Mirzoeva, 28 anni, che non ha tollerato il fatto che la figlioletta abbia disseminato la cucina di pane. Non c'ha più visto e presa da un'ira disumana le ha tolto la vita proprio con quello stesso pane.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, la mamma omicida ha convinto il suo compagno a nascondere il corpo della vittima, che ad oggi continua a non trovarsi da nessuna parte. L'uomo, peraltro, dopo qualche giorno è morto per intossicazione alcolica.

A contattare le forze dell'ordine i vicini di casa, insospettitisi per l'assenza della bimba. La polizia è allora andata a bussare alla porta di quella famiglia e una volta messa sotto torchio, la donna ha confessato la brutalità commessa e l'occultamento di cadavere. Per lei si prospetta una lunga condanna dietro le sbarre.