Finanza sequestra 84 kg di droga nascosti tra l'erba del prato sul tir

L’”erba” nascosta nell’erba. Sembra quasi un gioco di parole, ma in realtà si tratta di quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, in un’operazione antidroga avvenuta alla barriera autostradale dell’A10, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove all’interno di un tir proveniente dalla Spagna e diretto in Veneto, i militari hanno trovato complessivi 84 chilogrammi di stupefacenti: 10 di hascisc e 70 di marijuana.

La droga, in particolare, era stata nascosta tra alcuni rotoli di di autentico prato erboso destinato alla realizzazione di giardini. I finanzieri, tuttavia, non sono caduti nel tranello. Quando il conducente del tir ha esibito una documentazione fiscale incompleta e inadeguata per un trasporto così importante, i militari hanno deciso di approfondire i controlli per verificare la qualità e la quantità delle merci trasportate.

Aperti i portelloni posteriori dell'autotreno, sono comparsi degli enormi rotoli di prato erboso, che però non consentivano di vedere l'interno del semirimorchio, quest'ultimo di tipo rigido e senza le sponde telonate. I finanzieri si sono così dovuti arrampicare per accertare la natura del carico e, dopo la terza fila, hanno scoperto, negli spazi vuoti tra i rotoli, diversi sacchi di plastica contenente lo stupefacente.

Buste e borsoni sono stati rinvenuti anche all'interno dei cassoni porta attrezzi e nella cabina del conducente. Per il conducente del mezzo pesante sono scattate le manette. l’accusa è di traffico internazionale di stupefacenti.