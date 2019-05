Firenze, 21enne violentata dal ragazzo conosciuto in chat: si indaga

A Firenze si indaga per un presunto caso di violenza sessuale commesso da un ragazzo cinese nei confronti di una connazionale.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, una giovane di 21 anni, il fatto si sarebbe verificato nella notte dello scorso venerdì. Dopo avere a lungo parlato su una chat di incontri online, dove si erano conosciuti, i due avevano infatti deciso di incontrarsi di persona e di trascorrere una serata insieme.

La 21enne ha quindi raggiunto l'appartamento del ragazzo, di un anno più giovane di lei, convinta di non correre alcun pericolo. I due hanno cenato e parlato tranquillamente, almeno fino a quando non è giunta l'ora di separarsi.

Il 20enne avrebbe fatto delle avances alla ragazza, che tuttavia ha opposto subito un netto rifiuto, dicendo di voler fare ritorno a casa. Qui sarebbe scattata la violenza.

Non accettando una risposta negativa, il giovane ha aggredito la connazionale, prendendola con la forza ed abusando sessualmente di lei.

In seguito la 21enne si è recata in ospedale, dove è stata assistita dal personale medico che ha subito attivato il "codice rosa" previsto per le vittime di violenze. Una volta dimessa, ha quindi raggiunto la centrale di polizia, per raccontare quanto le era accaduto.

Al momento nei confronti del 20enne è stata spiccata una denuncia, ma le indagini sono ancora in corso. Del caso si stanno occupando gli agenti della questura di Firenze, intenzionati a risalire alle esatte dinamiche della vicenda.