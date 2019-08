Firenze, 65enne rapinata e aggredita da straniero: spalla fratturata

Brutale aggressione durante la giornata di ieri a Firenze ai danni di una 65enne, ferita in modo serio da un malvivente straniero durante una rapina.

La vittima si trovava tranquillamente seduta su una panchina in via Solferino, nell'attesa di recarsi in chiesa per prendere parte alla messa della mattina, quando l'extracomunitario si è avventato contro di lei.

Approfittando dell'effetto sorpresa, quest'ultimo ha strappato il telefono cellulare dalle mani della vittima per poi tentare di fuggire salendo nuovamente in sella alla propria bici . Un'azione fulminea, che nei programmi del rapinatore si sarebbe dovuta concludere rapidamente, se non fosse stato per l'estremo tentativo da parte della 65enne di recuperare il maltolto.

Dopo essersi avvicinata al mezzo a due ruote, tuttavia, la donna è stata aggredita con grande violenza dallo straniero, che le ha sferrato un forte pugno in pieno volto, facendola stramazzare a terra, prima di fuggire.

Assistita da alcuni passanti, la vittima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. Per lei, oltre alle numerose contusioni, anche una grave frattura alla spalla, che ha comportato al momento delle dimissioni una prognosi di ben 30 giorni.

Sul fatto stanno indagando gli agenti del commissariato San Giovanni di via Pietrapiana a Firenze, che cercano di identificare il responsabile. A tale scopo sono stati presi in visione i filmati registrati da alcune videocamere di sorveglianza installate nei pressi di via Solferino.