Firenze, accoltella una coppia in strada: la donna è in gravi condizioni

Sono stati aggrediti all'improvviso e accoltellati da un uomo che ha poi cercato di fuggire. È accaduto questa mattina, poco dopo le 7.30, a Firenze, tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci.

Un uomo e una donna sono stati raggiunti dai colpi dell'aggressore: lei, una italiana di 39 anni, è stata ferita da una coltellata sul fianco sinistro; anche l'uomo e il loro cane sono stati aggrediti.

Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono giunte le forze dell'ordine e il personale del 118. Nel frattempo però l'aggressore si è dato alla fuga, ma è stato riconosciuto da un testimone che ha raccontato tutto ai carabinieri. I militari si sono messi così sulle tracce dell'uomo, fermandolo poco dopo. L'aggressore è stato quindi portato in caserma dai carabinieri dove sarà ascoltato.

La donna è stata subito trasportata all'ospedale di Torregalli in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe iniziata all'interno di un bar ed poi è degenerata in strada. Da stabilire anche se i tre si conoscevano e se la lite sia nata per futili motivi. Ora gli investigatori sono al lavoro per cercare di riscostruire quanto accaduto e capire che cosa ha spinto l'uomo ad accoltellare la coppia.