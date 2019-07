Firenze, camion incastrato a "testa" in su nel sottopasso

Si è bloccato, con la parte anteriore bloccata in avanti. È accaduto in queste ore a Firenze, dove un camion è rimasto incastrato in un sottopasso con l'abitacolo in su. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i vigili del Fuoco del comando del capoluogo toscano, del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti nel sottopassagio di via Giuliani Panciatichi per mettere in sicurezza il mezzo pesante.

Le cause che hanno intrappolato il camion, che stava trasportando materiale edile, sono ancora da accertare. Il mezzo, infatti, è rimasto bloccato con la ru retro-cabina al soffitto all'ingresso del sottopassagio ed è quindi rimasto con la parte anteriore sospesa in aria. I due autisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con due ambulanze. Per togliere il mezzo dalla strada, si è reso però necessario l'intervento di sette unità e tre automezzi (tra cui un'autogru).

Secondo quanto riportato, la circolazione è stata interrotta durante le operazioni di messa in sicurezza. I vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla verifica con l'autoscala di eventuali parti di cemento armato distaccate a causa della collisione del braccio della gru. Il traffico ha ripreso la sua circolazione poco dopo, alla riapertura della strada.