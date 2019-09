Firenze, conducenti tram aggrediti da ubriachi: denuncia sindacato

Due diversi casi di aggressione si sono verificati a Firenze durante la giornata dello scorso mercoledì, a distanza di alcune ore l'uno dall'altro.

Entrambi gli episodi sono avvenuti a bordo di un tram della linea 1, in servizio da Villa Costanza a Careggi. Il primo risale alle fasi iniziali della corse, intorno alle 5 del mattino, mentre il secondo alla mezzanotte del medesimo giorno.

Nella prima circostanza, un passeggero completamente ubriaco ha pensato bene di urinare a bordo del mezzo pubblico ancora fermo al capolinea di Careggi. Rimproverato dal conducente, l'uomo ha iniziato ad inveire e minacciarlo, fino ad arrivargli addosso. Inutile ogni tentativo di far ragionare e calmare il facinoroso: solo l'arrivo delle autorità locali ha riportato l'ordine.

Un ubriaco è stato il protagonista in negativo anche del secondo caso. Invitato a scendere dal tram per la fine delle corse ed il ritorno in deposito, il passeggero ha reagito con violenza.

A denunciare le intemperanze e le minacce rivolte ai conducenti della tramvia è il sindacato Faisa Cisal, che chiede maggiore sicurezza attraverso le parole di Massimo Milli, riportate da "La Nazione" di Firenze.

"Manifestando tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi cogliamo l'occasione per far presente all'azienda Gest che sin dal prossimo incontro del 25 settembre si impegni a porre maggiore attenzione verso questo problema, individuando tutte le soluzioni possibili al fine di garantire e preservare la sicurezza di tutto il personale viaggiante, con particolare attenzione ai conducenti." , chiede Milli.