Firenze, corpo di neonata trovato in un sacchetto: aveva ancora il cordone ombelicale

Il suo corpo è stato ritrovato, in queste ore, all'interno di una borsa abbandonata, a Campi Bisenzio, comune della città metropolitana di Firenze. E il cadavere, rinvenuto questa mattina all'incrocio tra via San Martino e via Pistoiese, appartiene a una neonata. Secondo quanto riportato da Fanpage, a scoprire i resti senza vita di quella bambina è stato il persona della farmacia comunale del paese, dopo aver notato uno strano sacchetto abbandonato proprio accanto al raccoglitore dei farmaci scaduti.

La dinamica del ritrovamento

In base a quanto ricostruito, poco prima di mezzogiorno, uno degli addetti della farmacia, forse pensando che all'interno del sacchetto fossero raccolti dei rifiuti comuni, ha preso in mano il borsone. Una volta aperto, però, ha trovato il corpicino senza vita di una bambina appena venuta al mondo, con ancora il cordone ombelicale attaccato. Subito il personale ha avvertito i carabinieri che, in poco tempo, hanno raggiunto il luogo del ritrovamento. Sul posto, anche il medico legale e alcuni addetti dei reparti della scientifica per tutti i rilievi del caso.

L'avvio delle indagini

Sul caso, i militari hanno avviato immediatamente un'indagine per cercare di ricostruire l'accaduto e risalire alla persona che ha abbandonanto la piccola davanti alla farmacia comunale (e alla madre). In base a quanto riportato dai carabinieri, la piccola era di carnagione chiara, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato alla pancia, era avvolta in una coperta ma non presentava (apparenti) segni di violenza. In base a quanto riportano i primissimi accertamenti esterni, la bambina sarebbe stata partorita al nono mese di gravidanza e il parto sarebbe avvenuto poco prima dell'abbandono. Il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico sul corpo della neonata per stabilire se la piccola sia nata già morta o se sia deceduta successivamente al parto. Nel frattempo, sono in corso altri accertamenti negli ospedali e nelle cliniche limitrofe per provare a identificare la partoriente.

Un altro caso a Roma

Quello registrato in Toscana non è l'unico caso in cui il corpo di un neonato viene trovato abbandonato e senza vita. L'estate scorsa, a Roma, il corpo di un'altra bambina era stato trovato nelle acque del Tevere, nei pressi del ponte di Mezzocammino, a Mostacciano, nella periferia sud di Roma. In quella circostanza, a rinvenire il corpo erano stati i vigili del Fuoco e il cadavere era stato affidato ai medici legali per gli esami e l'autopsia. Anche a Roma, la piccola aveva ancora il cordone ombelicale attaccato alla pancia.