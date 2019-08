Firenze, maxi rissa in via dei Vanni: paletti sradicati e usati come mazze

Intorno alle 4 del mattino di martedì, i residenti in via dei Vanni a Firenze, strada non lontana dal Ponte alla Vittoria, sono stati svegliati da urla di terrore e inquietanti rumori provenienti dalla strada.

Il rilassante silenzio della notte era stato bruscamente interrotto da una decina di persone, forse straniere, che si sono affrontate senza esclusione di colpi in un crescendo di sconcertante violenza. Qualcuno, in preda al delirio più totale, non si è fatto scrupolo di sradicare i paletti di un'area pedonale e ha cominciato a usarli come spranghe per colpire i rivali.

Un residente, probabilmente abituato ad assistere alle violenze che si consumano sempre più spesso nella zona, si affaccia alla finestra e riprende la scena con un telefonino.

Nelle immagini si vedono una decina di persone che si fronteggiano con spintoni, calci, pugni. Uno dei protagonisti della rissa viene colpito con un paletto di metallo. È il caos. In sua difesa arrivano altre due persone, entrambe armate di mazze, che provano a fare “giustizia”. Grida di paura rimbombano nell’aria e rendono ancora più sinistra la notte di follia.

Qualcuno degli onesti cittadini che vive nella via lancia l’allarme. Quando poco dopo giungono due pattuglie dei carabinieri e una della polizia, sul posto non c'è più nessuno. A terra, però, restano tracce di sangue e vetri rotti. Le forze dell’ordine si sono messe subito a lavoro per identificare quanti hanno preso parte alla rissa. Per risalire alle loro identità, sono stati acquisiti i video registrati dai residenti e quelli ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato la violenza ma i residenti di quella ormai non più tranquilla strada di Firenze si dicono certi che lo scontro sia legato allo spaccio di droga.