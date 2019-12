Firenze, è mistero sulla coppia di anziani trovata morta in casa

Una coppia di anziani residenti a Firenze, lui di 93 anni, lei di 88, è stata trovata senza vita nella loro abitazione in data 28 dicembre 2019. I due coniugi vivevano presso la zona delle Cure. Secondo quanto si legge dall'agenzia AGI, l'uomo si sarebbe sparato con un fucile, che deteneva regolarmente, mentre le cause della morte della donna sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul corpo della moglie, secondo i primi accertamenti, non sarebbero stati trovati segni o ferite. La scoperta sarebbe stata fatta dal genero dei due anziani. I familiari, non essendo riusciti a mettersi in contatto con loro, sono andati presso la loro abitazione trovandoli morti. L'ultimo contatto con i parenti sarebbe avvenuto il 27 dicembre. Subito dopo il ritrovamento dei cadaveri è stata subito avvertita la polizia, che si è precipitata sul posto con gli uomini delle volanti, della scientifica e delle squadre mobili. Da quanto emerso, l'ipotesi più probabile sarebbe quella di omicidio-suicidio.

Firenze, coppia di anziani trovata morta in zona delle Cure

Una coppia di anziani coniugi di 93 e 88 anni è stata trovata morta a Firenze all'interno dell'appartamento di loro proprieta sito presso la zona delle Cure. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un caso di omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe prima strangolato la moglie per poi spararsi con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Ad effettuare un sopralluogo nell'abitazione è stato il pm Eligio Paolini, che non ha rivelato nessun segno di effrazione. Paolini ha deciso di dare incarico per l'autopsia in data 30 dicembre 2019. L eindagini sono al momento condotte dalla squadra mobile. È stato il genero a trovare il marito e la moglie privi di vita, in camera da letto. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e, di conseguenza, l'uomo ha deciso di andare a controllare. È accertato che fino al 27 dicembre i due coniugi fossero in vita, infatti un nipote era andato a trovarli.

L'anziano non ha lasciato scritto nulla che potesse motivare il presunto folle gesto. Si ipotizza che la moglie fosse malata e che, di conseguenza, il marito avesse deciso di farla finita uccidendo prima la consorte, per poi togliersi la vita. Sembra che poco dopo Santo Stefano la donna avesse accusato l'ennesimo malore. Sul corpo della moglie non sono stati effettivamente ritrovati lesioni o ferite. Le indagini proseguono. Al momento non emergono ulteriori aggiornamenti sul caso. La notizia giunge a pochi giorni di distanza dal tentato suicidio da parte di un uomo, sempre a Firenze. Questi avrebbe tentato di gettarsi nell'Arno, ma è stato fortunatamente salvato da un passante.