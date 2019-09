Firenze, morti 2 fratelli belgi in hotel: indagato farmacista

Due ragazzi di nazionalità belga sono stati trovati morti all'interno di un albergo a Firenze, in piazza Santa Maria Novella. La tragedia è accaduta in data 29 settembre 2019 nel pomeriggio. Sui corpi non sarebbero stati rivelati segni di violenza. Bisogna ancora stabilire le reali cause di morte dei due giovani fratelli stranieri. Si ipotizza, ma è tutto da accertare, che a porre fine alle giovani vite sarebbe stato un mix letale di alcol e sostanze stupefacenti. Nella stanza d'albergo dei giovani non sarebbe stata trovata tuttavia alcuna droga

Al momento sarebbe indagato un farmacista. Come leggiamo da un recente articolo di TGcom24, sarebbe infatti al vaglio degli inquirenti l'acquisto di un farmaco senza ricetta. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulla morte di Dires e Robbe De Ceuster, due fratelli belgi trovati cadaveri nella stanza di un hotel a Firenze. Lo scorso 28 settembre il precitato farmacista avrebbe dato a uno di loro due confezioni del farmaco, per alleviare i dolori causati da un recente intervento chirurgico.

Sarà l'autopsia disposta dal magistrato, che dovrebbe essere effettuata oggi 30 settembre, a chiarire definitivamente le cause della morte dei due ragazzi stranieri. Al momento del ritrovamento, i fratelli erano riversi sul letto, accanto a loro c'erano sei bottiglie di birra vuote e due confezioni di un farmaco a base oppioide. Sempre dal TgCom24 veniamo a sapere come una delle due scatole è stata trovata del tutto vuota. In origine, essa conteneva 28 pasticche. L'altra scatola è stata invece trovata consumata a metà.

Dires e Robbe avevano rispettivamente 27 e 20 anni. Si trovavano in vacanza in Italia assieme al padre ed alla compagna di questi. Ad accorgersi della morte sarebbe stato proprio l'uomo il quale, non vedendo e non sentendo i figli, sarebbe andato a cercarli nella loro stanza d'albergo. Le indagini proseguono.